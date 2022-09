Schwere Kämpfe : Armenien ruft Putin im Kampf gegen Aserbaidschan zu Hilfe

Eriwan/Baku Aserbaidschan und Armenien sind seit Jahrzehnten verfeindet, meist ging es bei ihrem Konflikt um das Gebiet Berg-Karabach. Nun wird wieder geschossen - und Armenien ruft Putin zu Hilfe.

Im Schatten des Ukraine-Krieges sind zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan telefonierte in der Nacht zu Dienstag nach Angaben seiner Regierung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin . Russland versteht sich seit langem als „Schutzmacht“ von Armenien. Aserbaidschan hingegen unterhält eher strategische Beziehungen zu Russland und hat sich angesichts dessen Annexion der Krim 2014 für die Unabhängigkeit der Ukraine ausgesprochen.

Der armenische Ministerpräsident Paschinjan sprach am Montag von einem aserbaidschanischen Angriff, auf den es eine internationale Reaktion geben müsse. Er und Putin vereinbarten demnach, in Kontakt zu bleiben. Der armenische Regierungschef alarmierte außerdem Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, wie Medien in Eriwan berichteten.