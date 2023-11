Mutmaßliche Geldwäsche Argentinisches Gericht lässt wieder Ermittlungen gegen Kirchner zu

Ein Berufungsgericht in Argentinien hat die Wiederaufnahme von Ermittlungen gegen Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner in einem Fall wegen mutmaßlicher Geldwäsche beschlossen. Das Gericht machte am Dienstag die Entscheidung rückgängig, die Untersuchung gegen Kirchner einzustellen. In dem Fall geht es um mutmaßliche Geldwäsche, die ein mit der Familie Kirchner befreundeter Geschäftsmann betrieben haben soll.