Argentiniens marktliberale Revolution Warum die Argentinier Javier Milei gewählt haben

Milei (55,69 Prozent) konnte mit fast mehr als elf Punkten Vorsprung vor Massa (44,30 Prozent) einen viel deutlicheren Erfolg einfahren als von den meisten Umfrageinstituten vorausgesagt. Am Montag – einem Feiertag in Argentinien – gab es bereits erste Fingerzeige: Staatliche Medien wie die bislang regierungsnahe Nachrichtenagentur TELAM oder TV Publico sollen ebenso privatisiert werden wie der Erdgas- und Erdölkonzern YPF. „Alles was in den Händen der Privatwirtschaft sein kann, wird auch dort landen“, hieß es aus dem Milei-Umfeld am Montag. Milei will die Staatsausgaben massiv drücken um das Haushaltsdefizit zu reduzieren.