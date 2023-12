Trotz Protesten Argentiniens „Anarcho-Kapitalist“ Milei beginnt Staatsumbau

Die neue argentinische Regierung des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei hat mit dem Umbau der bislang streng regulierten Wirtschaft des südamerikanischen Landes begonnen. „Wir leiten die wirtschaftliche Deregulierung ein, die Argentinien so dringend braucht“, sagte Milei am Mittwoch (Ortszeit) in einer Fernsehansprache und kündigte ein Dekret an. Damit sollen 300 bestehende Regularien abgeschafft oder reformiert werden, so Milei. Dabei geht es unter anderem um das Arbeitsrecht, das Mietrecht und eine Privatisierung von Staatsunternehmen.