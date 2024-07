Umstrittene Kritik an brasilianischer Regierung Javier Milei verteidigt Bolsonaro bei Brasilien-Besuch

Mileis Teilnahme an der konservativen Konferenz hat zu weiteren diplomatischen Reibungen mit Brasilien geführt. Bisher hat sich Milei geweigert, mit Brasiliens Präsident Lula zu kommunizieren, den er in der vergangenen Woche als „idiotischen Dinosaurier“ beschimpfte. Zudem hatte Milei seine Teilnahme an dem Gipfel des Südamerika-Bündnisses Mercosur abgesagt, das am Montag in Paraguay stattfindet. Angeblich habe er „keine Zeit“.