Eine Woche Unterbrechung : ARD und ZDF nehmen Berichterstattung aus Moskau wieder auf

Köln ARD und ZDF nehmen in den kommenden Tagen die Berichterstattung aus Moskau wieder auf. Die Sender hatten die Berichterstattung vergangene Woche vorübergehend unterbrochen.

Nach knapp einwöchiger Unterbrechung werde wieder aus den Studios in Moskau „über die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Russland“ berichtet, teilte der Westdeutsche Rundfunk am Freitag in Köln mit. Die Berichterstattung über die militärische Lage in der Ukraine werde allerdings von anderen Standorten der beiden öffentlich-rechtlichen Sender geleistet.