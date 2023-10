ARD-Studio in Kiew eröffnet “Wenn ich Angst hätte, könnte ich diesen Job nicht machen“

Recherchieren an der Front, produzieren in Autos oder auf Hotelzimmerboden – mehr als anderthalb Jahre war das Alltag für die ARD-Journalisten, die über den Krieg in der Ukraine berichten. Jetzt hat die Rundfunkanstalt mit Geldern vom WDR und aus der Umschichtung des Studios in Moskau ein festes Büro in Kiew eröffnet, mitten zwischen dem Maidan und dem Regierungsviertel. Und mitten im Krieg, der gerade von den Terrorangriffen der Hamas auf Israel in den Hintergrund zu rücken scheint. Auch deshalb ist die Studioeröffnung ein Statement, erklärt Vassili Golod, der Leiter des Teams im Interview. Der Termin in dieser Woche, zu dem auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und der Sprecher des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kamen, wurde kurz vorher noch von einem Luftalarm geprägt – dem ersten in Kiew seit zwei Wochen.