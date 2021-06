Zeitungs-Kolumnist festgenommen : Erster Prozess in Hongkong auf Grundlage von umstrittenem Sicherheitsgesetz

Ein Verkäufer passt Exemplare von Apple Daily an einem Zeitungsstand an, in der Innenstadt. Die pro-demokratische Zeitung erhöhte am Freitag ihre Auflage auf 500.000 Exemplare, einen Tag nachdem die Polizei fünf Top-Redakteure und Führungskräfte verhaftet und Vermögenswerte in Höhe von 2,3 Millionen Dollar eingefroren hatte, die mit dem Medienunternehmen in Verbindung stehen. Foto: dpa/Vincent Yu