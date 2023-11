Folter-Vorwurf Anzeige gegen Interpol-Präsidenten in Österreich

Gemäß dem Grundsatz des Weltrechtsprinzips wurde die Klage bei der österreichischen Staatsanwaltschaft in Wien eingereicht, wo al-Raisi voraussichtlich am Dienstag an der Interpol-Generalversammlung teilnehmen wird. Österreich kann theoretisch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Folter verhandeln, wenn die Verdächtigen sich auf seinem Territorium befinden, unabhängig davon, wo die Verbrechen begangen wurden.