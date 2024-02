Ski-Geschäft Jüdische Organisation verurteilt antisemitisches Schild bei Davos

Eine wichtige jüdische Organisation in der Schweiz hat ein antisemitisches Schild in einem Ski-Geschäft nahe Davos verurteilt. Auf dem Schild auf dem Berg Pischa steht, dass der Laden keine Ausrüstung wie Schlitten und Skier mehr an „unsere jüdischen Brüder“ verleihen werde. Es verwies auf eine Reihe „sehr ärgerlicher Vorfälle“, darunter der angebliche „Diebstahl eines Schlittens“. Die Botschaft wurde auf Hebräisch verfasst. Sie schien sich an israelische Juden zu richten. Die Besitzer des Geschäfts waren zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen.