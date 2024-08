Soziologin über Protestgruppen „Im Hass auf Israel finden sie zusammen“

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA ist nach Worten der Soziologin Karin Stögner in bestimmten Kreisen eine Öffnung zum Islamismus zu beobachten. „Seit 9/11 gab es eine absurde Entwicklung hin zu einer antiwestlichen Orientierung innerhalb von feministischen und queeren Kreisen und hin zu einer Öffnung zum Islamismus“, sagte die in Passau lehrende Professorin der „Jüdischen Allgemeinen“ am Donnerstag. „Manche glaubten irrigerweise, darin eine Alternative zur westlichen Moderne und zum Identitätszwang zu sehen, unter dem vor allem queere Menschen leiden.“