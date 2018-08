Anschlag bei Ariana-Grande-Konzert: Britische Marine rettete Attentäter von Manchester aus Libyen

Manchester Salman Abedi verübte den schlimmsten Terroranschlag des vergangenen Jahres in Großbritannien. Nun ist bekannt geworden: Ausgerechnet Briten hatten ihn zuvor aus dem umkämpften Libyen gerettet.

Der islamistische Attentäter von Manchester ist knapp drei Jahre vor seinem Bombenanschlag von der britischen Kriegsmarine aus Libyen gerettet worden. Salman Abedi war von Sicherheitskräften beobachtet worden, als er 2014 nach Libyen einreiste. Die entsprechende Akte wurde allerdings einen Monat vor seiner Rettung geschlossen, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.

Der damals 19-Jährige ging im August 2014 mit seinem jüngeren Bruder Hashem an Bord der „HMS Enterprise“ in Tripolis. Mit ihnen wurden mehr als 100 weitere britische Staatsangehörige vor dem Bürgerkrieg in dem nordafrikanischen Land gerettet. Das Schiff brachte alle Passagiere nach Malta, von dort flogen sie nach Großbritannien.