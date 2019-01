Terrorist war für Anschlag auf USS Cole verantwortlich: Trump meldet Tötung von Dschamal al-Badawi

Washington Mehr als 18 Jahre nach dem Anschlag der Al-Qaida auf den US-Zerstörer USS Cole ist nach den Worten von Präsident Donald Trump der damalige Anführer der Extremisten getötet worden. Dschamal al-Badawi sei bei einem Angriff des US-Militär ums Leben gekommen, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter.

Am Freitag hatte das US-Militär bereits mitgeteilt, dass am Neujahrstag ein gezielter Luftangriff auf Al-Badawi in der jemenitischen Provinz Marib stattgefunden habe, dass aber noch nicht geklärt sei, ob er auch tatsächlich ums Leben gekommen sei.