Anschlag auf Oppositionsführer : Putin dementiert Vorwürfe von Nawalny

Moskau Der Kremlkritiker Alexej Nawalny beschuldigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin hinter seiner Vergiftung im August zu stecken. In seiner Jahrespressekonferenz reagierte Putin nun auf die Vorwürfe.

Nawalny war im August während eines Inlandsflugs in Russland zusammengebrochen. Nach einer Notlandung in der sibirischen Stadt Omsk wurde er auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt. Der 44-Jährige will nach einer Reha-Maßnahme in Deutschland wieder nach Russland zurückkehren.