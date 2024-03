Nach Angriff in Moskau Drei weitere Männer in U-Haft

Moskau · Am Montag sind im Zusammenhang mit dem Angriff auf einen Konzertsaal bei Moskau mit 137 Toten drei weitere Männer in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Gericht in Moskau billigte einen entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft.

25.03.2024 , 18:34 Uhr

12 Bilder Terrorverdächtige von Moskau – erster Auftritt vor Gericht 12 Bilder Foto: AFP/TATYANA MAKEYEVA

Das berichteten russische Nachrichtenagenturen. Einer der drei Männer sei russischer Staatsbürger. Infos Chronologie der Terroranschläge in Russland Infos Foto: dpa/Sergei Vedyashkin Maskierte Angreifer waren am Freitagabend in die voll besetzte Crocus City Hall im nordwestlich gelegenen Moskauer Vorort Krasnogorsk eingedrungen und hatten dort das Feuer eröffnet. Nach Angaben des russischen Ermittlungskomitees vom Sonntag wurden mindestens 137 Menschen getötet, darunter drei Kinder. Kurz nach dem Angriff reklamierte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich und bekräftigte dies später mehrfach. Der Kreml lehnt es bisher ab, sich zum Bekenntnis des IS zu äußern. Darum kämpft der „Khorasan“-Verband des IS gegen Russland Radikaler als die Taliban Darum kämpft der „Khorasan“-Verband des IS gegen Russland Am Sonntag hatte die russische Justiz bereits zweimonatige Untersuchungshaft für vier Beschuldigte angeordnet. Nach Berichten russischer Staatsmedien sollen alle tadschikische Staatsbürger sein. Zwei von ihnen hätten sich schuldig bekannt, erklärte das Gericht. Zu sieben weiteren Verdächtigen, die im Zusammenhang mit dem Angriff nach Angaben des Kreml festgenommen wurden, wurden keine weiteren Angaben bekannt. Tadschikistans Präsident Emomali Rahmon verurteilte den Angriff am Montag erneut. Der Anschlag „ruft uns alle, insbesondere die Eltern, dazu auf, der Erziehung der Kinder wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken“, wurde Rahmon von russischen Nachrichtenagenturen zitiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Terrorverdächtige von Moskau – erster Auftritt vor Gericht

(felt/AFP)