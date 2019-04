Anschläge in Sri Lanka : „Wir haben so etwas niemals erwartet“

Eine sri-lankische Frau flüchtet sich am Sonntag mit ihrem Kind in der Hauptstadt Colombo in Sicherheit. Die Polizei untersucht in der Nähe ihrer Wohnung einen Kleintransporter auf Sprengstoff. Foto: REUTERS/DINUKA LIYANAWATTE

Colombo Sri Lanka war zehn Jahre lang ein weitgehend friedliches Land. Die Anschläge treffen die christliche Minderheit. Es gibt Anzeichen dafür, dass Kämpfer des IS, die aus dem Mittleren Osten zurückgekehrt sind, eine neue Gefahr darstellen.

Nur ein paar Augenblicke später explodierte ein Sprengsatz in der St. Sebastian-Kirche im malerischen Strandort von Negombo, 35 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Überlebende schildern sri-lankischen Medien, sie hätten den Selbstmordattentäter in die Kirche kommen sehen. Er habe eine große Tasche getragen und sei erst zum Ende der Messe erschienen. Mehr als 1000 Gläubige hatten sich anlässlich des höchsten christlichen Feiertags eingefunden. Mindestens 102 von ihnen starben bei der schweren Detonation. „Blut und Fetzen von menschlichem Fleisch waren überall an den Wänden“, sagte Edmond Tillekeratne, der Sprecher der Erzdiözese Colombo. „Wir haben so etwas niemals erwartet“, sagte der Bischof JD Anthony. „Diese Kirche liegt in einer sehr ländlichen Gegend, daher dachten wir nie, das so etwas passieren könnte“.

Doch es geschah noch mehr: In einem gut koordinierten Angriff verübten andere Selbstmordattentäter Anschläge auf drei Luxus-Hotels in Colombo: das Shangri-La, das Cinnamon Grand und das Kingsbury-Hotel. Im Cinnamon Grand reihte sich der Attentäter mit einem Teller in aller Ruhe in die Schlange vor dem Frühstücks-Buffet ein, bevor er seinen Sprengsatz detonierte. „Es war das absolute Chaos“, beschrieb ein Hotelmanager die Szene. Im Osten der Insel, wurde etwa zur gleichen Zeit die evangelikalen Kirche in Batticaloa von einem Selbstmordattentäter angegriffen. Mindestens 28 Menschen starben. Am Nachmittag folgten noch zwei weitere Explosionen in der Hauptstadt Colombo in einem Hotel und einem Privathaus mit mindestens fünf Toten. Am Abend wurde auf der Zufahrtsstraße zum internationalen Flughafen von Colombo eine zwei Meter lange Rohrbombe entdeckt, die Spezialisten aber entschärfen konnten. Am Montag entdeckte die Polizei 87 Zünder an einer Busstation in Colombo.