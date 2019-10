Ministerin Kramp-Karrenbauer in Mali : „Bop-bop-bop“-Rufe im Kampf gegen Terroristen

Koulikoro Annegret Kramp-Karrenbauer ist in der gefährlichen Wirklichkeit des Mali-Einsatzes angekommen. Die Ministerin befürwortet eine Verlängerung des Einsatzes.

„Buh!“ ruft die junge Kadettin. Es ist die übliche „Ouvertüre“, die die malischen Streitkräfte aus alter Tradition dem Befehl „Achtung!“ vorausschicken. Die männlichen Kameraden nehmen Haltung an. Doch als die Polizeisirenen auf dem kleinen Antreteplatz unter Akazien zu hören sind, muss die junge Frau wieder in die zweite Reihe. So weit, dass eine Frau an der Spitze stehen darf, wenn es drauf ankommt, sind sie hier im Offiziersausbildungscamp in Koulikoro anderthalb Autostunden von Bamako entfernt noch nicht. Auch wenn jetzt eine Frau aus dem gepanzerten Fahrzeug steigt und die Ehrenformation abschreitet: Annegret Kramp-Karrenbauer ist in der gefährlichen Wirklichkeit des Mali-Einsatzes angekommen.