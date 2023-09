Annalena Baerbock im US-Kongress Neue Freunde auf dem „Hill“

Die deutsche Außenministerin will bei ihrer Tour durch die USA vor allem eines: die andere Meinung hören und das Lager der US-Republikaner erreichen. Baerbock hat Texas hinter sich gelassen und ist nun wieder in der Hauptstadt: Washington, District of Columbia, kurz: D.C. Dort das Amerika der kleinen Leute, hier in der „Washington D.C. Bubble“ das Amerika der politischen Elite. Die andere Meinung, für die sich die Grünen-Politikerin in den Tagen ihrer USA-Tour interessiert, liefern ihr vor allem die US-Republikaner. Die Bande zu den US-Demokraten sind bewährt. Man kennt sich, man mag sich, man vertraut sich. Ihren demokratischen Amtskollegen Antony Blinken trifft sie, seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ohnehin fast ständig – und ist mit ihm „wöchentlich im Gespräch“. Mit Blinken ist sie in Washington zum Abendessen im kleinen Kreis verabredet, wo sie die großen Themen Ukraine-Krieg und Bedrohung durch die andere Weltmacht China durchspielen können.