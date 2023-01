Annalena Baerbock bei der Afrikanischen Union Die Welt ist eine Kaffeebohne

Einfach nur ein Kaffee. Ungeröstet. Dann also, wenn die Veredelung noch nicht begonnen hat. Annalena Baerbock hat es selbst erlebt. Und was soll die Außenministerin sagen? Schmeckt einfach „dreimal besser“, wenn die Röststufe des Kaffees direkt am Tisch zubereitet wird. So getestet in Addis Abeba. Die deutsche Außenministerin ist für zwei Tage in jenem Land, wo der Kaffee, das Weltgetränk, seinen Ursprung hat. Aus Äthiopien, Provinz Kaffa, im Südwesten des Flächenstaates, der drei Mal so groß wie Deutschland ist, kommt der globale Wachmacher. Baerbock wäre nicht Politikerin der Grünen, würde sie sich nicht über Lieferketten Gedanken machen und darüber, wieviel von dem Geld, das am Ende mit einem Produkt, in diesem Fall Kaffee, verdient wird, in jenem Land bleibt, wo es herkommt.