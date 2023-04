Treffen der G7-Außenminister in Japan Ein Apfelkuchen zur Weltkrise

Antony Blinken hat Geburtstag. Wie es sich für den Außenminister einer Weltmacht gehört, ist der US-Demokrat auch am eigenen Jahrestag draußen in der Welt unterwegs: G7-Außenministertreffen in Japan. Gastgeber Yoshimasa Hayashi überrascht Blinken, jetzt 61 Jahre alt, mit einem Apfelkuchen, ähnlich der Art, wie ihn auch John Lennon von den Beatles gerne aß, der mit der japanischen Künstlerin Yoko Ono verheiratet war. Neben den allen Krisen zumindest eine kleine Aufmerksamkeit. Äpfel aus Japan und ein Strauß Probleme in Karuizawa, wo sich die Außenminister der sieben wirtschaftsstärksten Demokratien über die Krisen der Welt beugen. Karuizawa in der Provinz Nagano ist an sich ein Urlaubsort, der schöne Bilder garantiert.