Bilder Baerbock auf Ostafrika-Reise

Ruto steht seit September 2022 an der Spitze Kenias. Umgeben von Staaten wie Somalia und Südsudan, die eine lange Geschichte von Konflikten und Bürgerkrieg haben, wirkt Kenia wie ein Hort der Stabilität - auch wenn es immer wieder Spannungen in dem Land gibt, in dem verschiedene ethnische Gruppen mehr als 40 Sprachen sprechen. Korruption ist weit verbreitet.