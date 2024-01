Anklage wegen Steuerbetrugs Hunter Biden plädiert auf nicht schuldig

Der wegen Steuervergehen angeklagte US-Präsidentensohn Hunter Biden hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Dem 53-Jährigen erschien am Donnerstag vor dem zuständigen Bundesgericht in Los Angeles, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Richter Mark Scarsi machte deutlich, einen Prozessbeginn am 20. Juni anzustreben. Damit dürfte der offizielle Auftakt des Verfahrens mitten in die heiße Phase des Wahlkampfs seines Vaters fallen, der bei der US-Wahl im November für eine zweite Amtszeit als Präsident antreten will.