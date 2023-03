Warten auf die Anklagen Trump könnte bald vor fünf Gerichten gleichzeitig stehen

New York · Das Spektakel um die mögliche Anklage gegen Donald Trump in New York verblasst gegenüber den potenziellen Konsequenzen der Ermittlungen in Georgia und Washington. Die Polizei in allen Städten bereitet sich auf Proteste vor.

21.03.2023, 17:36 Uhr

8 Bilder Diese Verfahren laufen gegen Trump 8 Bilder Foto: AP/José Luis Villegas

Von Thomas Spang