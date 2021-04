Wegen Kritik an Erdogan-Projekt : Türkische Justiz verhaftet zehn pensionierte Admirale

Schiffe der türkischen Marine sind an einer Hafenbasis an der Bosporus-Meerenge angedockt (Symbolbild). Foto: dpa/Lefteris Pitarakis

Ankara Die türkische Justiz geht mit massivem Druck gegen Kritiker aus den Reihen des Militärs an einem Bauprojekt von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor. Die Behörden nahmen am Montag zehn pensionierte Admirale nach der Veröffentlichung eines offenen Briefes fest.

Zuvor hatten sich insgesamt 104 pensionierte Admiräle in einem offenen Brief kritisch über Erdogans ehrgeizigstes und auch umstrittenstes Infrastrukturprojekt, den "Istanbul-Kanal", geäußert. Die türkische Regierung plant eine alternative Schifffahrtsstraße zum Bosporus und den Dardanellen, den Meerengen zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer.

Kritiker fürchten neben Umweltschäden auch, dass das umgerechnet rund acht Milliarden Euro teure Projekt den Vertrag von Montreux unterwandern könnte. Das internationale Schifffahrtsabkommen von 1936 regelt die Durchfahrt im Bosporus und in den Dardanellen. Es garantiert unter anderem zivilen Schiffen die Passage in Kriegs- und Friedenszeiten.

Es sei "besorgniserregend", das internationale Abkommen zur Debatte zu stellen, erklärten die pensionierten Admiräle in ihrem offenen Brief. Der Vertrag von Montreux schütze "die türkischen Interessen am besten". Sie sprachen sich dafür aus, "von jeglicher Rhetorik oder jeglichem Handeln Abstand zu nehmen, das den Vertrag von Montreux zum Gegenstand einer Kontroverse machen könnte".

Widerworte aus den Reihen des Militärs sind in der Türkei heikel. Das Militär hatte sich zwischen 1960 und 1980 drei Mal an die Macht geputscht. Auch an dem gescheiterten Putschversuch 2016 waren Armeevertreter beteiligt. "Unser Kampf gegen diese dunkle Mentalität geht weiter", sagte der türkische Justizminister Abdülhamit Gül am Montag.