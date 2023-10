Was bekannt ist Terroranschlag vor Parlamentseröffnung in der Türkei

Wer hinter dem Anschlag steckte und gegen wen er sich richtete, war nach der Explosion um 09.30 Uhr Ortszeit (08.30 Uhr MESZ) nicht bekannt. Beim letzten schweren Anschlag in der Türkei starben im vorigen November sechs Menschen durch eine Bombe in einer Istanbuler Einkaufsstraße. Damals macht die Regierung die kurdische Terrororganisation PKK für die Gewalt verantwortlich; die PKK bestritt, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben. In den vergangenen Jahren hatten auch Extremisten des Islamischen Staates (IS) und Linksextremisten Anschläge in der Türkei verübt.