Krieg in Nahost Angst vor Eskalation – Putin schickt Top-Berater nach Teheran

Auslöser der gefährlichsten Krise in der Nahost-Region seit Jahrzehnten waren tödliche Anschläge auf zwei hochrangige Ziele des israelischen Sicherheitsapparats. In der Nacht zu Mittwoch tötete eine Explosion im Zimmer eines Gästehauses der iranischen Regierung in Teheran den Auslandschef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija. Wenige Stunden zuvor hatte ein Luftangriff den ranghohen Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr in der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet.