Nach Angriffen auf Tanker vor Iran : UN-Sicherheitsrat will noch am Abend zusammenkommen

UN-Sicherheitsrat will noch am Abend zusammenkommen

Dubai/New York International ist die Sorge groß: Die Bilder zweier brennender Tanker vor der Küste des Iran haben die Angst vor einer Eskalation in der Region weltweit verstärkt. Der UN-Sicherheitsrat soll am Abend noch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte die "Sicherheitsvorfälle" im Golf von Oman am Donnerstag. Wie aus Diplomatenkreisen verlautete, sollte der UN-Sicherheitsrat auf Initiative der USA noch am Donnerstag in New York zu einer Dringlichkeitssitzung hinter verschlossenen Türen zusammenkommen. Die beiden Schiffe, von denen eines von einer deutschen Reederei betrieben wird, hatten am Morgen Notrufe abgesetzt, die Besatzungen wurden in Sicherheit gebracht.