Nach Angriffen auf Tanker im Oman : Iran weist Anschuldigungen der USA erneut zurück

Dubai Der Iran hat Anschuldigungen der USA nach den Angriffen auf zwei Schiffe nahe der Straße von Hormus erneut zurückgewiesen. Sie seien Teil eines Komplotts zwischen Politikern der USA und des Nahen Ostens, twitterte der iranische Außenminister.

Dschawad Sarif hat den USA vorgeworfen, die Öltanker-Vorfälle als Vorwand zu nehmen und eine „Sabotage-Diplomatie“ gegen den Iran zu führen. „Mit einem Fetzen an Indizien haben die USA sofort den Iran beschuldigt ... damit ist klar, dass das amerikanische B-Team auf Plan B und auf Sabotage-Diplomatie umgeschaltet hat“, schrieb Sarif auf seiner Twitter-Seite am Freitag.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Donnerstag den Iran für Angriffe auf zwei Schiffe nahe der strategisch wichtigen Meerenge verantwortlich gemacht, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Am Freitag veröffentlichte das US-Militär Material, das die Verantwortung des Irans belegen soll.

Der Iran sieht es als seine Aufgabe an, die Sicherheit in der für die Schifffahrt wichtige Straße von Hormus zu gewährleisten. Dass sein Land beschuldigt werde, für Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman verantwortlich zu sein, sei alarmierend, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Abbas Mussawi, am Freitag dem staatlichen Hörfunk zufolge. „Es ist unsere Aufgabe, für Sicherheit in der Straße zu sorgen, und wir haben die Besatzung der angegriffenen Tanker so schnell wie möglich gerettet.“ Die Vorwürfe des US-Außenministers Mike Pompeo seien alarmierend.