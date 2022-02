Angriff auf Ukraine : Kinder mit Nachrichten nicht allein lassen

Berlin Der Konflikt in der Ukraine verunsichert nicht nur Erwachsene. Auch Kinder bekommen das Geschehen mit. Die schlimmen Nachrichten im Fernsehen oder im Netz können sie überfordern. Was Eltern tun können.

Bilder des Krieges in den Nachrichten und auf Social-Media-Kanälen hinterlassen nicht nur bei Erwachsenen ein mulmiges Gefühl und Angst. Auch Kinder bekommen den Russland-Ukraine-Konflikt mit. Der Konflikt in der Ukraine hinterlässt Spuren, auch bei Kindern. Die Initiative „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“ rät Eltern allerdings zu kindgerechten Formaten, um sie so über die Ereignisse aufzuklären.