Nach Attentatsversuch auf Trump FBI zeigt sich „überrascht“ über Freiraum des Schützen

Kurz nach Beginn einer Wahlkampfkundgebung mit Trump in der Stadt Butler in Pennsylvania fielen am Samstagabend (Ortszeit) mehrere Schüsse. Es war zu sehen, wie sich Trump ans Ohr fasste und sich hinter sein Rednerpult duckte. Secret-Service-Agenten stürmten auf die Bühne, im Publikum brach Panik aus.