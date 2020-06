Unbekannte stürmen Gelände : Bewaffneter Angriff auf Pakistans Börse in Karachi

Karachi Bewaffnete haben die pakistanische Börse im Finanzzentrum des Landes, der Hafenstadt Karachi, angegriffen. Sicherheitskräfte sind im Großeinsatz, Bombenentschärfer suchen nach Sprengsätzen.

Die Angreifer hätten das Feuer am Eingang eröffnet und seien auf das Gelände eingedrungen, sagte ein Polizist am Montag vor Ort, Rizwan Ahmend. Um wie viele Angreifer es sich handelte und ob sie auch in das Gebäude gelangten, war zuerst unklar. Im Innern sagte der Börsenmakler Yaqub Memon, er und andere hätten in ihren Büros Schutz gesucht.