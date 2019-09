Chinareise der Bundeskanzlerin : Merkel absolviert Empfang im Sitzen - elf Wirtschaftsabkommen abgeschlossen

Peking Die Bundeskanzlerin beginnt ihren Chinabesuch in Peking mit Premier Li Keqiang. Während der Premier steht, sitzt Merkel. Bei vorherigen Empfängen erlitt sie mehrmals Zitteranfälle.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Freitag in Peking mit militärischen Ehren empfangen worden. Die chinesische Seite hatte Stühle bereitgestellt, so dass Merkel während der Zeremonie zusammen mit Premier Li Keqiang sitzen konnte. Aufgrund mehrerer Zitteranfällen bei ähnlichen Gelegenheiten, wo sie länger stillstehen musste, hatte sie militärische Empfänge zuletzt wiederholt im Sitzen absolviert. Zuvor war die Kanzlerin schon mit Li Keqiang zu einem Arbeitsfrühstück zusammengekommen.

Unter anderem traf der europäische Flugzeugbauer Airbus eine Vereinbarung mit dem chinesischen Luftfahrtunternehmen AVIC Aircraft Corporation über die Montage des Airbus A320 in dem bestehenden Werk in Tianjin, wo heute schon Airbusse zusammengebaut werden.

Gipfel in Brüssel : Chinas Ministerpräsident Li Keqiang will EU nicht spalten

Peking sendet deutliche Botschaft an Demonstranten in Hongkong

Vor erneuten Protesten : Peking sendet deutliche Botschaft an Demonstranten in Hongkong

Am Abend war auch ein Essen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping geplant. Anführer der Protestbewegung in Hongkong hatten an Merkel appelliert, sich für die Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion einzusetzen und mäßigend auf die kommunistische Führung in Peking einzuwirken.