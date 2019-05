Merkel in der Sahelzone : Deutschland muss noch mehr für Afrika tun

Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer Begrüßung durch den Präsidenten von Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, am Mittwoch in Ouagadougou. Foto: REUTERS/ANNE MIMAULT

Meinung Angela Merkel appelliert an ihre Partner in der EU, mehr Einsatz für Afrika zu zeigen. Doch auch Deutschland tut noch nicht genug. Dabei wäre es jetzt Zeit, zu investieren: in die afrikanische Jugend.

Von Kristina Dunz, Ouagadougou

Für die Staatschefs aus der Sahelzone hat Angela Merkel ein Zeichen gesetzt. Der ungewöhnliche Appell der prominenten Europäerin im Kreise der fünf Afrikaner wird in Brüssel registriert werden. Merkel hat das Augenmerk darauf gelenkt, in welch dramatischer Lage Mauretanien, Niger, Mali, Burkina Faso und der Tschad sind, auch weil es acht Jahre nach dem Sturz des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi noch immer keine politische Lösung für den zerfallenden nordafrikanischen Küstenstaat gibt. Das destabilisiert die ganze Region. Und Europa schaut zu.

Jedenfalls ziehen die EU-Partner nicht an einem Strang. Es ist nicht klar, ob die international anerkannte Regierung in Tripolis noch von Frankreich unterstützt wird und wie die anderen Europäer dazu stehen. Es rächt sich auch hier, dass westliche Staaten auf einem anderen Kontinent militärisch eingegriffen haben - ohne eine Strategie für die anschließende Aufbauarbeit. Stattdessen werden auch noch Flüchtlinge in diesen Staat zurückgeschickt, aus dem 2017 Bilder von Sklavenmärkten auftauchten. Und die angrenzenden Staaten werden immer mehr in Mitleidenschaft gezogen.

Woher sollen aber Länder, denen es am Nötigsten fehlt, deren Bevölkerung rasant wächst, nicht aber deren Wirtschaft, wo es an Arbeitsplätzen und Investitionen mangelt, ohne großangelegte Hilfe die Kraft für Friedensprozesse in ihrem eigenen Land und auch noch beim Nachbarn hernehmen?

Deutschland und Europa haben immer noch keinen durchschlagenden Erfolg mit ihrer Afrika-Strategie. Die Sicherheitslage wird nicht besser und es fehlt an Investoren, die Arbeitsplätze schaffen und dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft einmal selbst trägt. Stattdessen wird Afrikanern weiter Konkurrenz mit Produkten aus Europa gemacht, gegen die sie nicht ankommen. China kauft und baut derweil, was das Zeug hält, und bringt dafür eigene Arbeitskräfte mit. Das alles sieht oft nach Ausbeutung aus. Auch deshalb fliehen die Menschen aus ihrer Heimat.

Die deutschen Einzelbeträge und -projekte sind gut und wichtig. Zehn Millionen Euro für einen Stauseebau, 15 Millionen für den Ausbau eines Krankenhauses, ein paar Militärberater und die Verdoppelung des Kontingents auf 600 Flüchtlinge etwa aus Somalia und Eritrea, die in Libyen gestrandet und nach Niger gebracht wurden und nun nach Deutschland kommen dürfen. Und trotzdem ist das alles noch zu wenig.