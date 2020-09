Anschlag in Paris : Angeklagter im „Charlie-Hebdo“-Prozess fordert Freilassung

Paris Im Prozess um den islamistischen Anschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ hat ein mit besonders schwerwiegenden Vorwürfen konfrontierter 35-Jähriger seine Freilassung gefordert. Ihm droht lebenslange Haft - doch er beteuert seine Undschuld.

„Ich verstehe immer noch nicht, was ich in der Angeklagtenbox soll“, sagte Ali Riza Polat am Montag im Pariser Verhandlungssaal, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Dem Mann, der seine Unschuld beteuerte, wird Beihilfe vorgeworfen - ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Ali Riza Polat soll Amédy Coulibaly nahegestanden haben, der am Tag nach dem Anschlag auf das Satiremagazin eine Polizistin im Süden von Paris erschoss und am Tag darauf vier Geiseln in dem koscheren Supermarkt tötete. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in unterschiedlicher Weise bei der Vorbereitung der Anschläge geholfen sowie einer terroristischen Vereinigung angehört zu haben. In den meisten Fällen drohen hohe Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. Beschuldigte sollen beispielsweise Waffen besorgt oder eine Unterkunft zur Verfügung gestellt haben. Der Prozess läuft noch bis Mitte November.