Nach Angriff auf Ministerpräsident Fico Das Klima in der Slowakei ist vergiftet

Inzwischen bestätigt das Innenministerium, dass den Attentäter politische Motive getrieben haben sollen. In den Medien wird er Juraj C. aus Levice genannt, einer Kleinstadt südlich des Tatorts Handlová. Der private TV-Sender TA3 strahlte ein in der Klinik aufgenommenes Video aus, in dem der 71-jährige mutmaßliche Schütze erklärt: „Ich stimme der Regierungspolitik nicht zu.“ Konkret meinte er die Gesetzesvorlage, mit der die Regierung Fico das öffentlich-rechtliche Fernsehen in einen Propagandafunk umbauen will. Laut Innenminister Sutaj Estok gehörte er keiner politischen Gruppierung an. Inzwischen wurde eine Anklage gegen C. wegen Rachemordes erhoben.