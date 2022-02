Neue US-Botschafterin Amy Gutmann : Die Macherin

Amy Gutmann wird neue Botschafterin in Berlin. Foto: dpa/Ed Hille

Washington Der US-Senat hat Amy Gutmann (72) als neue Botschafterin in Deutschland bestätigt. Die Nachfahrin eines jüdischen Flüchtlings vor den Nazis, steht auf der "Fortune"-Liste der 50 wichtigsten Führungspersönlichkeiten in der Welt.

Von Thomas Spang

Für ihren Vater Kurt empfindet Amy Gutmann bis heute tiefen Dank für dessen Weitblick, kurz nach der Machtübernahme der Nazis seine fränkische Heimatstadt Feuchtwangen verlassen zu haben. "Meine gesamte Familie wäre ausgelöscht worden, hätte mein Vater nicht getan, was er getan hat", sagt die designierte Botschafterin in Deutschland über dessen Flucht 1934 nach Indien.

In Bombay betrieb Kurt einen Metallwaren-Laden und siedelte dann 1948 in die USA um, wo er seine Frau Beatrice bei einem Aufenthalt in New York kennengelernt hatte. Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Die beiden heirateten eine Woche nach ihrer ersten Begegnung. Ein Jahr später kam ihre erste Tochter, Amy, auf die Welt. Dass Gutmann als Botschafterin in das Land zurückkehren wird, aus dem ihr jüdischer Vater geflohen war, ist nicht nur der krönende Höhepunkt einer schillernden Karriere, sondern bringt sie persönlich und emotional zu ihren Wurzeln zurück.

Die Präsidentin der renommierten „University of Pennsylvania“ war im vergangenen Juni von US-Präsident Joe Biden nominiert worden. Ihre Bestätigung durch den Senat zog sich über ein halbes Jahr hin, war am Ende aber mit 52 zu 42 Stimmen nicht viel mehr als eine Formsache. Wie auch das sogenannte Agrément durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Das ist für mich sehr aufwühlend“, sagte Gutmann nach der Abstimmung im Senat. „Ich kämpfe mit den Tränen.“

Dass sie heute zu einem Verbündeten zurückkehre, zeige „was die Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland über die Zeit möglich gemacht hat“. Leider habe ihr Vater das nicht mehr erleben können. Anders als ihr Vorgänger Richard Grenell, der in Berlin vor allem als Rabauke auffiel, der als Botschafter für die Sammlung der europäischen Rechtsparteien agitierte, bringt die Wissenschaftlerin nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern auch die historische Sensibilität für den Torposten am Brandenburger Tor mit.

Sie genießt dabei die volle Rückendeckung Bidens, mit dem sie eine lange und persönliche Freundschaft verbindet. In ihrem neuen Amt will Gutmann dabei helfen, das Verhältnis zu dem wichtigsten Verbündeten in Europa zu wieder dahin zu bringen, wo es einmal war. Ihre Bestätigung im Senat war dringlich, weil der Botschafter-Sessel in Berlin mitten in der Ukraine-Krise unbesetzt war. Die Liste der Themen reicht von „Nord Stream 2“ über die Abstimmung von Finanzsanktionen bis hin zu Überflugrechten und Truppenverlegungen.

Auch im Verhältnis zu China gibt es Abstimmungsbedarf. Die neue US-Regierung betrachtet die Volksrepublik als strategischen Rivalen und drängt auf eine härtere Gangart im Handel, bei der Verteidigung von geistigem Eigentum und dem Schutz der Informationsnetzwerke. Die erste Frau an der Spitze der amerikanischen Botschaft in Deutschland bringt mit ihrer langjährigen Erfahrung in Führungspositionen das Fingerspitzengefühl mit in den Job, Lösungen zu finden. Zumal ihr das Verhältnis zu dem demokratischen Deutschland ganz besonders am Herzen liegt.

Die Wahl der von Newsweek als eine von "150 Frauen, die die Welt aufrütteln" ausgezeichneten Präsidentin der "Universität von Pennsylvania" verstehen Insider in Washington als Spitzenbesetzung mit einer Powerfrau. Wer die lange Liste Gutmanns Karrierestationen, Ehrenämter, Auszeichnungen, Mitgliedschaften und Initiativen liest, hat am Ende garantiert den Überblick verloren. Dass niemand so lange an der Spitze einer amerikanischen Elite-Universität stand, wie die "Penn"-Präsidentin (seit 2004) ist nur eine Facette des öffentlichen Wirkens der Wissenschaftlerin.