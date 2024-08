Regierungskritische Proteste Bangladeschs Ministerpräsidentin Sheikh Hasina zurückgetreten

Die Ministerpräsidentin von Bangladesch, Sheikh Hasina, ist zurückgetreten. Hasina verlasse zudem das Land, sagte ein Militärvertreter am Montag. Zuvor sollen Tausende Menschen ihren Amtssitz gestürmt haben. Auf Fernsehbildern war am Montag zu sehen, wie Demonstranten in den Regierungspalast in der Hauptstadt Dhaka eindrangen.