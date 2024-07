Propalästinensische Aktion Amsterdamer Palast mit roter Farbe beschmiert

Der Königspalast in Amsterdam ist in der Nacht mit roter Farbe beschmiert worden. Propalästinensische Aktivisten haben sich in sozialen Medien dazu bekannt. Auf einer Mauer des Palastes im Zentrum der niederländischen Hauptstadt sind große rote Flecken zu sehen und in gelber Farbe das Wort „Intifada“. Mit Intifada sind zwei gewaltsame Palästinenseraufstände gegen die israelische Besatzung gemeint, bei denen Tausende von Israelis getötet worden waren.