Hinrichtungen weltweit auf neuem Höchststand Deutschland muss sich vehementer gegen die Todesstrafe stellen

Für die einen ist sie ein grausamer Racheakt, für die anderen die Krönung der Strafgerichtsbarkeit. Es geht um die Todesstrafe, die eigentlich in einem modernen Strafrecht nichts zu suchen hat. In ihrem Bericht über das vergangene Jahr stellt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, eine der ältesten Nicht-Regierungsorganisationen, einen neuen Rekordwert an Hinrichtungen seit 2017 fest. Mindestens 883 Mal wurde 2022 nach den Erkenntnissen von Amnesty die Todesstrafe verhängt – durch Hängen, Erschießen, Köpfen oder die Todesspritze. Allein im islamistischen Iran gab es 576 Hinrichtungen, in Saudi-Arabien wurden an einem Tag 81 Verurteilte getötet. Hier kommt die besonders brutale Form der Enthauptung zum Einsatz. Die beiden Staaten machen mehr als 90 Prozent der dokumentierten Hinrichtungen aus. Allerdings veröffentlichen China, Nordkorea und Vietnam ihre Todeszahlen nicht. Amnesty vermutet vor allem in der Volksrepublik Tausende Hinrichtungen. Noch im Jahr 2021 wurden 579 Menschen nachweislich durch staatliche Henker getötet, deutlich weniger als ein Jahr später.