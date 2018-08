Amnesty International: Gericht in der Türkei ordnet Freilassung von Taner Kilic an

Istanbul Taner Kilic sitzt seit mehr als einem Jahr in einem türkischen Gefängnis. Nun soll der Ehrenvorsitzende von Amnesty International in der Türkei freigelassen werden, berichtet die Menschenrechtsorganisation.

Der seit mehr als einem Jahr in der Türkei inhaftierte Amnesty-Ehrenvorsitzende, Taner Kilic, soll aus der Haft entlassen werden. Ein Gericht in Istanbul ordnete am Mittwoch Kilics Freilassung aus der Untersuchungshaft im westtürkischen Izmir an, wie der Türkeiexperte von Amnesty International, Andrew Gardner, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.