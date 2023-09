Nach Korruptionsvorwürfen Angeklagter US-Senator Menendez plädiert vor Gericht auf nicht schuldig

Das Ehepaar Menendez war am Freitag angeklagt worden. Menendez argumentiert, das in seinem Haus gefundene Bargeld sei Erspartes, das für Notfälle aufbewahrt worden sei. Nach Behördenangaben wurde bei einer Durchsuchung im Haus von Menendez im US-Staat New Jersey fast eine halbe Million Dollar an Bargeld entdeckt, das zum Teil in Kleidung und Schränken versteckt gewesen sei.