Illegale Rodungen und Brände : Bolsonaro beordert Streitkräfte in den Amazonaswald

Bolsonaro beordert Streitkräfte in den Amazonaswald

Ein Hubschrauber fliegt bei Löscharbeiten über einen Brand in einem brasilianischen Walgebiet. Foto: dpa/Vinicius Mendonza

Rio de Janeiro Brasilianische Streitkräfte sollen im Amazonasgebiet gegen illegale Rodungen und Waldbrände vorgehen. Das ordnete Präsident Bolsonaro an. Umweltschützer kritisieren die Entmachtung der Umweltbehörde Ibama.

Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro hat die Entsendung von Einheiten der Streitkräfte in die Amazonasregion angeordnet. Das berichteten örtliche Medien am Donnerstag. Sie sollen dort gegen illegale Abholzung und Waldbrände vorgehen. Vorausgegangen war eine Entmachtung der Umweltbehörde Ibama durch Bolsonaro, der nicht mit deren rigorosem Vorgehen gegen illegale Goldsucher einverstanden ist.

Die Truppen sollen demnach an den Grenzen Brasiliens, in den Indigenen- und Naturschutzgebieten Amazoniens eingesetzt werden. Die dort aktiven Beamten der Kontrollbehörden sind ihnen unterstellt; dies sind die beiden Umweltschutzbehörden Ibama und ICMBio. Konkret betrifft die Anordnung die Gliedstaaten Acre, Amapa, Amazonas, Mato Grosso, Para, Rondonia, Roraima, Tocantins sowie die Amazonasgebiete von Maranhao.

Mitte des vergangenen Jahres hatte die Zunahme der Abholzung und der Waldbrände in der Amazonasregion weltweit zu Besorgnis geführt. Bolsonaro hatte daraufhin Soldaten in die Amazonasregion geschickt, woraufhin sich die Lage gegen Jahresende entspannte. Im ersten Quartal dieses Jahres stieg die Abholzung jedoch wieder um etwa 50 Prozent gegenüber dem ersten Vorjahresquartal an.