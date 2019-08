Brasiliens Präsident äußert Verdacht : Bolsonaro macht Umweltorganisationen für verheerende Waldbrände verantwortlich

Brasilia Wer ist für die größten Waldbrände in der Amazonas-Region verantwortlich? Geht es nach dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, hatten Umweltorganisationen ihre Finger im Spiel, um ihm zu schaden.

Der rechte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat Umweltschutzorganisationen indirekt für die verheerenden Waldbrände in der Amazonas-Region verantwortlich gemacht. „Es kann sein, dass diese NGOs eine kriminelle Handlung begangen haben, um Aufmerksamkeit gegen mich, gegen die brasilianische Regierung zu erlangen“, sagte Bolsonaro am Mittwoch (Ortszeit) laut einem Bericht der Tageszeitung „Folha de São Paulo“. Er nannte als Grund Kürzungen der Mittel für Organisationen der Zivilgesellschaft durch seine Regierung. Beweise legte er allerdings nicht vor. „Es ist ein Krieg, dem wir gegenüberstehen“, erklärte Bolsonaro in Anspielung auf die Kritik europäischer Länder wie Deutschland und Norwegen an seiner Amazonas-Politik.