Alvin Bragg Staatsanwalt verklagt Republikaner wegen Einmischung in Trump-Prozess

Nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump geht der Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg nun auch gegen den Vorsitzenden des Justizausschusses des Repräsentantenhauses vor. Der republikanische Kongressabgeordnete Jim Jordan und der von ihm geleitete Ausschuss seien verantwortlich für einen „beispiellos dreisten und verfassungswidrigen Angriff“ auf die laufende Strafverfolgung gegen Trump, hieß es in einer am Dienstag in Manhattan eingereichten Klage Braggs. Diese Untersuchung sei eine „durchsichtige Kampagne“, ihn wegen seiner Trump-Anklage auf Staatsebene „einzuschüchtern und anzugreifen“, teilte Bragg mit.