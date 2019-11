Präsident will "verlässliches" Online-Nachschlagewerk : Wladimir Putin fordert russische Alternative für Wikipedia

Moskau Es sei besser, Wikipedia durch ein einheimisches Online-Lexikon zu ersetzen, sagte Putin am Dienstag. Vor wenigen Tagen war in Russland bereits ein neues Gesetz in Kraft getreten – für ein von ausländischen Servern unabhängiges Internet. Das stößt auf heftige Kritik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der russische Präsident sagte: "Das werden dann wenigstens verlässliche Informationen sein, die auf gute, moderne Weise präsentiert werden." Die Regierung in Moskau plant die Bereitstellung von umgerechnet 24 Millionen Euro für die Schaffung ihrer eigenen Wikipedia-Version. Vor wenigen Tagen war bereits ein neues Internet-Gesetz in Kraft getreten, das eine zentrale Kontrolle des Datenverkehrs ermöglichen und ein "souveränes", von ausländischen Servern unabhängiges Internet schaffen soll.

Kritiker geißeln das Gesetz als Versuch, das russische Internet von den weltweiten Daten- und Informationsströmen abzukoppeln und den Inhalt jederzeit kontrollieren zu können. Bisher war das Internet einer der wenigen Freiräume, in denen die Opposition oder Regierungskritiker ihre Meinung verbreiten konnten.

(cka/AFP)