Weltweit einmalig : Recht auf kostenlose Menstruationsartikel

Edinburgh Als erstes Land der Welt hat Schottland beschlossen, dass Frauen vom Staat Tampons oder Monatsbinden erhalten können. Die Schotten wollen ein Vorbild für andere EU-Staaten sein.

Schottland prescht vor und will ein Vorbild für andere Länder in der Europäischen Union sein: Das schottische Regionalparlament in Edinburgh hat ein Gesetz verabschiedet, nach dem in öffentlichen Gebäuden Menstruationsartikel gratis zur Verfügung gestellt werden müssen. Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon, gleichzeitig Parteivorsitzende der linksliberalen SNP, zeigte sich hinterher „stolz, für dieses bahnbrechende Gesetz gestimmt zu haben, das Schottland zum ersten Land weltweit macht, das Perioden-Produkte bereitstellt für alle, die sie brauchen“.