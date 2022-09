Abschied von der Queen : Trauer streng nach Protokoll

London Die Queen ist tot – und im Vereinigten Königreich beginnt eine genau festgelegte Zeremonie, die sich über viele Tage erstreckt. Am Freitag traf Charles III. in London ein, an diesem Samstag wird er offiziell als König ausgerufen.

Von Petra Schiffer

London Bridge is down.“ Mit diesem berühmten Code – auf Deutsch: „Die London Bridge ist eingestürzt“ – hatte der Privatsekretär der Queen am Donnerstag die britische Premierministerin Liz Truss über den Tod von Königin Elizabeth II. informiert. Die Nachricht hat ein Zeremoniell angestoßen, das die genauen Abläufe bis zur Beerdigung der Queen – voraussichtlich am Montag, 19. September – bestimmen wird. Der Palast hat den Beisetzungstermin noch nicht offiziell bestätigt.

Neben der „Operation London Bridge“ läuft außerdem die „Operation Unicorn“, weil die Königin in Schottland gestorben ist. Das Einhorn ist das Wappentier Schottlands. Der Todestag selbst wird als D-Day bezeichnet, alle weiteren Tage der Trauer und des Übergangs als D-Day+1, +2 und so weiter.

Noch am D-Day selbst hatte das Außenministerium die Nachricht vom Tod der Queen an die Regierungen außerhalb des Vereinigten Königreichs, in denen die Königin Staatsoberhaupt ist, und an die anderen Länder des Commonwealth übermittelt. Die Minister wurden per E-Mail informiert. Bereits zehn Minuten nach Bekanntgabe des Todes wurden die Flaggen auf der Straße Whitehall im Londoner Regierungsviertel auf halbmast gesenkt, inzwischen gilt im ganzen Land Trauerbeflaggung – wie in vielen anderen Ländern der Welt auch. Am Buckingham-Palast wurde die offizielle Mitteilung über den Tod an das Tor geheftet. Die Kirchenglocken läuteten, und der britische Sender BBC spielte die Nationalhymne „God Save the Queen“.

Auf der Website der Königsfamilie wird auf einer schwarzen Seite offiziell der Tod der Queen verkündet, daneben ist ein digitales Kondolenzbuch eingerichtet. Auch auf der Internetseite der britischen Regierung wird ein schwarzes Banner angezeigt.

Alle laufenden politischen Aktivitäten wurden bereits am Donnerstag vorerst eingestellt. Reguläre Sitzungen des britischen Parlaments sowie der Parlamente in Schottland, Wales und Nordirland wurden vertagt.

Die offizielle Trauerzeit der Königsfamilie geht sieben Tage über den Beisetzungstag der Queen hinaus. Auch das Personal der Familie muss sich daran halten. Die offizielle Staatstrauer soll zwei Wochen betragen.

Freitag, 9. September König Charles III. ist nach London gereist. Der Monarch verließ bereits am Freitagmorgen gemeinsam mit seiner Frau Camilla das schottische Schloss Balmoral und machte sich auf den Weg in die Hauptstadt. Dort wurde er zunächst von Premierministerin Liz Truss empfangen, bevor er zum Buckingham-Palast fuhr und Trauerbekundungen seiner Untertanen entgegennahm.

Das Parlament trat zu einer Sondersitzung zusammen. Premierministerin Truss nannte die Queen die größte Diplomatin Großbritanniens. Ihr Pflichtgefühl sei ein Beispiel für jedermann. Elizabeth II. hatte Truss erst am Dienstag zur Regierungschefin ernannt – diese traf damit zwei Monarchen innerhalb von vier Tagen. Die Königin habe sie großzügig an ihrem reichen Erfahrungsschatz teilhaben lassen, sagte Truss. Sie versicherte auch dem neuen König die Treue der Briten. Auch er verdiene Loyalität, sagte Truss im Parlament in London vor einem vollen Haus überwiegend schwarz gekleideter Abgeordneter.

Am Freitagmittag läuteten an Hunderten britischen Kirchen die Glocken, eine Stunde später wurden im ganzen Land zeremonielle Böllerschüsse im Gedenken an die gestorbene Königin abgefeuert. Etwa am Tower von London, in Edinburgh, Cardiff, Plymouth, York, Stonehenge sowie in Gibraltar, dem britischen Überseegebiet an der Südspitze Spaniens, und an Bord mehrerer Kriegsschiffe waren Kanonen im Einsatz. Soldatinnen und Soldaten – teils in zeremonieller Uniform – feuerten etwa alle zehn Sekunden einen Schuss ab, insgesamt 96, einen für jedes Lebensjahr von Elizabeth II.

Nach einem Gedenkgottesdienst in der St.-Paul‘s-Kathedrale in London hielt Charles III. zum ersten Mal eine Fernsehansprache als König.

Aus Wertschätzung für die Monarchin hat die Premier League den Spieltag an diesem Wochenende verschoben. Auch kulturelle Veranstaltungen wurden abgesagt, viele Geschäfte öffneten nicht. Mitarbeiter von Bahn und Post sagten ihre eigentlich geplanten Streiks ab.

Samstag, 10. September Charles III. wird am Samstag als neuer britischer König ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast am Freitag mitteilte, soll die Zeremonie um 11 Uhr (MESZ) im St.-James‘s-Palast in London beginnen. Die Proklamation wird eine Stunde später vom Balkon des Schlosses und anschließend von weiteren Orten im Vereinigten Königreich verlesen. Für die Ausrufung wird die Trauerbeflaggung an den königlichen Schlössern zeitweise ausgesetzt. Mit dem Tod der Queen ist die Krone direkt an Charles übergegangen. Bei der Proklamation handelt es sich also eher um eine mit viel Prunk begangene Formalie.

Sonntag, 11. September Der Sarg der Königin wird von Schloss Balmoral in den Holyrood-Palast in Edinburgh gebracht und dort aufgebahrt.

Montag, 12. September Nachdem der König den Kondolenzantrag in der Westminster Hall entgegengenommen hat, wird er Anfang der Woche eine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich antreten – beginnend mit Schottland. Er wird im schottischen Parlament einen Kondolenzantrag entgegennehmen und an einem Gottesdienst in der St. Giles‘ Cathedral in Edinburgh teilnehmen. Anschließend stehen Hillsborough Castle und Belfast auf dem Reiseplan.

Dienstag, 13. September Der Sarg der Queen wird nach London überführt und wird dort zunächst in den Buckingham-Palast gebracht.

Mittwoch, 14. September Der Sarg der Königin wird auf einer Route durch London vom Buckingham-Palast zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster überführt. Von jetzt an werden Hunderttausende Menschen in der englischen Hauptstadt erwartet. In der Westminster Hall findet eine Gedenkfeier statt.

Donnerstag, 15. September Die Königin wird drei Tage im Palace of Westminster aufgebahrt. Der Sarg wird 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Freitag, 16. September Die ersten Gäste aus den Commonwealth-Staaten treffen in London ein und werden für das Staatsbegräbnis erwartet.

Wochenende 17./18. September Der Leichnam der Queen wird weiterhin im Sarg aufgebahrt sein, um Menschen aus aller Welt den Abschied von der Königin zu ermöglichen. Kondolenzbücher werden online geöffnet.

Montag, 19. September Elf Tage nach ihrem Tod soll die Beerdigung von Queen Elizabeth II. stattfinden. Der Trauertag soll ein nationaler Feiertag sein. Das Staatsbegräbnis findet in der Westminster Abbey statt. Neben der königlichen Familie werden zahlreiche Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie Mitglieder der europäischen Königshäuser erwartet. Im ganzen Land wird es mittags nicht eine, sondern zwei Schweigeminuten geben

Die Königin wird auf Schloss Windsor in der King George VI. Memorial Chapel neben ihrem Vater beigesetzt. Der Sarg von ihrem im vergangenen April verstorbenen Ehemann Prinz Philip wird an die Seite seiner Ehefrau verlegt.