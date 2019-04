Nach langen Protesten : Algeriens Präsident Bouteflika tritt zurück

Algier Nach wochenlangen Demonstrationen verzichtete er erst auf eine fünfte Amtszeit, dann kündigte er seinen Rücktritt noch vor Ende April an, jetzt geht er sofort: Nach 20 Jahren ist die Ära Bouteflika in Algerien zu Ende.

Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika ist nach wochenlangen Protesten zurückgetreten. Der 82-Jährige habe am Dienstag den Verfassungsrat über seine Entscheidung informiert, berichtete die staatliche algerische Nachrichtenagentur APS am Dienstag. Erst tags zuvor hatte Bouteflika als Zugeständnis an seine Gegner angekündigt, vor dem Ende seiner Amtszeit am 28. April nach 20 Jahren seinen Platz an der Staatsspitze zu räumen. Den Demonstranten, der Opposition und auch dem Militär reichte das aber nicht aus. Sie forderten seinen sofortigen Rücktritt.