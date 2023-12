Verbündete in großer Sorge Seit Tagen kein Lebenszeichen von Nawalny

Drei Tage in Folge hätten Nawalnys Anwälte in der vergangenen Woche in der Strafkolonie darauf gewartet, eine Erlaubnis für einen Besuch zu erhalten, seien jedoch abgewiesen worden. Briefe an den Politiker seien nicht zugestellt worden. Am Freitag hatte Jarmysch gesagt, der Vorgang sei besonders alarmierend, weil Nawalny jüngst erkrankt sei.