Alexej Nawalnys Beerdigung Russische Polizei nimmt mehrere Dutzend Menschen im ganzen Land fest

Die Angehörigen des Kremlgegners haben den Körper des 47-Jährigen am Morgen in der Leichenhalle in Moskau mit Verzögerung für die Beerdigung erhalten. Sie seien um 10 Uhr Ortszeit dort gewesen, aber hätten den Leichnam erst nicht und dann mit Verspätung bekommen, teilte Nawalnys Team am Freitag mit.